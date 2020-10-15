В ХМАО за месяц в 7 раз выросло число школьников на дистанте

В ХМАО школьники продолжают уходить на удаленку из-за роста заболевших коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за коронавируса отправлены на дистанционное обучение 7900 обучающихся. Это почти в семь раз больше, чем в прошлом месяце. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«На дистанционной форме обучения в связи с [ростом случаев] коронавируса [находятся] 356 классов (7900 обучающихся) — это около 5% от всего контингента. С сегодняшнего дня еще 50 классов вышли на очную форму обучения после двухнедельного карантина», — рассказал чиновник в личной переписке с корреспондентом агентства.

В региональном департаменте образования добавили, что студенты медакадемии Ханты-Мансийска продолжают обучаться в прежнем режиме. В дистанционной форме проходят только лекции, практикумы студенты должны посещать очно.

Ранее URA.RU писало, что учеников в ХМАО отправляют на дистанционное обучение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Месяц назад на дистанте находились 69 классов и 1200 учеников.