15 октября 2020
14 октября 2020

В ХМАО за месяц в 7 раз выросло число школьников на дистанте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев на торжественной линейке в Гимназии 1. Екатеринбург, учебный класс, парта, школа
В ХМАО школьники продолжают уходить на удаленку из-за роста заболевших коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за коронавируса отправлены на дистанционное обучение 7900 обучающихся. Это почти в семь раз больше, чем в прошлом месяце. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«На дистанционной форме обучения в связи с [ростом случаев] коронавируса [находятся] 356 классов (7900 обучающихся) — это около 5% от всего контингента. С сегодняшнего дня еще 50 классов вышли на очную форму обучения после двухнедельного карантина», — рассказал чиновник в личной переписке с корреспондентом агентства.

В региональном департаменте образования добавили, что студенты медакадемии Ханты-Мансийска продолжают обучаться в прежнем режиме. В дистанционной форме проходят только лекции, практикумы студенты должны посещать очно.

Ранее URA.RU писало, что учеников в ХМАО отправляют на дистанционное обучение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Месяц назад на дистанте находились 69 классов и 1200 учеников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...