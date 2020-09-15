15 сентября 2020
14 сентября 2020
13 сентября 2020

Школьников в ХМАО массово отправляют на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, урок, ученики, школа, школьники
Резкий рост заболеваемости школьников связан с массовыми скоплениями детей в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Учеников в ХМАО отправляют на дистанционное обучение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Уже 69 классов и 1200 учеников находятся на дистанте, рассказал URA.RU директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Больше всего в Нижневартовске и в Сургуте — 23 и 29 классов соответственно. В 10 муниципальных образования нет классов на дистанте. Еще в 10 муниципальных образованиях — по одному-трем классам. Но целых закрытых школ по COVID пока нет. Одна школа в Советском целиком на карантине по гриппу», — добавил чиновник.

Как сообщила на заседании оперштаба глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева, резкий рост заболеваемости у детей от 7 до 17 лет связан с массовыми скоплениями в школах. После доклада губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула важность оперативного обнаружения и работы с очагами инфекции.

Ранее URA.RU писало, что контактные и заболевшие ученики будут заниматься дома с применением дистанционных технологий. Алексей Дренин также рассказал, какие предметы дети будут изучать дома.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...