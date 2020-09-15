Школьников в ХМАО массово отправляют на дистант

Резкий рост заболеваемости школьников связан с массовыми скоплениями детей в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учеников в ХМАО отправляют на дистанционное обучение в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Уже 69 классов и 1200 учеников находятся на дистанте, рассказал URA.RU директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Больше всего в Нижневартовске и в Сургуте — 23 и 29 классов соответственно. В 10 муниципальных образования нет классов на дистанте. Еще в 10 муниципальных образованиях — по одному-трем классам. Но целых закрытых школ по COVID пока нет. Одна школа в Советском целиком на карантине по гриппу», — добавил чиновник.

Как сообщила на заседании оперштаба глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева, резкий рост заболеваемости у детей от 7 до 17 лет связан с массовыми скоплениями в школах. После доклада губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула важность оперативного обнаружения и работы с очагами инфекции.

Ранее URA.RU писало, что контактные и заболевшие ученики будут заниматься дома с применением дистанционных технологий. Алексей Дренин также рассказал, какие предметы дети будут изучать дома.