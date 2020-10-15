«ВСМПО-Ависма» переводит на удаленку тысячу сотрудников

Удаленный режим работы коснется офисных сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) переводит более тысячи сотрудников на удаленную работу в рамках профилактики коронавируса. Об этом URA.RU сообщил заместитель гендиректора предприятия по связям с общественностью Алексей Рябов.

«В корпорации „ВСМПО-Ависма“ идет активная работа по созданию удобной IT-среды для сотрудников компании, которые могут работать удаленно. Всего на удаленную работу в ближайшее время перейдут не менее тысячи сотрудников корпорации. Перевод персонала на удаленную работу — это один из пунктов плана по противодействию распространению COVID-19. Заработная плата сотрудников, работающих удаленно, не изменится», — рассказал Рябов.

По его словам, прежде всего удаленный режим работы коснется офисных сотрудников. На данный момент на «ВСМПО-Ависма» действует масочный режим. Кроме того, во избежание столпотворения на входе изменили время начала и окончания рабочих смен. Плановые совещания проводятся с использованиям онлайн-платформ.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и ключевым поставщиком титановых компонентов для компаний мировой авиакосмической промышленности. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть уменьшило объем выпускаемой продукции, секвестировало все непрофильные расходы. Чтобы обеспечить трудом сотрудников, руководство корпорации создало новый цех № 52, работники которого занимаются разбором завалов в цехах и на складах, уборкой территории и благоустройством социальных объектов предприятия.