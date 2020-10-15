Пушков озвучил сценарии развития конфликта в Карабахе

Алексей Пушков назвал сценарии развития ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Обострение конфликта в Накорном Карабахе будет трудно разрешить мирным путем. В этой ситуации Организация объединенных наций (ООН) бессильна, поэтому остановить боевые действия смогут только более сильные державы. Такое мнение в своем telegram-канале выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

По словам парламентария, в позициях Баку и Еревана по Карабаху нет «намека на компромисс», а их «„красные линии“ взаимно уничтожают друг друга». Так 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни при каких условиях не согласится на нарушение целостности своей страны и предоставление независимости Карабаху. Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, сказал, что его страна готова отстаивать право региона на самоопределение.

«ООН здесь бессильна: два важнейших принципа международного права — территориальная целостность и право на самоопределение — здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке. До сих пор торжество того или иного принципа обеспечивалось через применение силы или гражданские войны», — написал Пушков, напомнив при этом ситуацию вокруг Косово и Абхазии.

Приоритет одного из двух указанных принципов, по словам сенатора, всегда обеспечивается через «соотношение сил». «Возможно также отложенное решение вопроса — в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем», — добавил политик. Нагорный Карабах, считает он, может стать примером такого отложенного решения.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился 27 сентября. Стороны объявили о военном положении. Также страны заявляли о взаимном обстреле. Главы МИД двух стран 10 октября провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие. Однако стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.