Губернатор Алексей Текслер провел совещание в прямом эфире областного телевидения Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор провел совещание в прямом эфире — более 200 учителей заболели коронавирусом — в Снежинске все студенты перешли на дистанционное обучение — в Копейске бизнесмен отобрал спортинвертарь из лыжной школы. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Глава области обратился к челябинцам

Губернатор Алексей Текслер 15 октября обратился к жителям региона в прямом эфире по областному телевидению в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Обращение было записано в рамках совещания с медиками и министрами регионального правительства.

Стало известно, сколько учителей заболели COVID

Более 200 педагогов области заболели коронавирусом с начала учебного года. Эту информацию 15 октября сообщил начальник управления Роспотребнадзора по региону Анатолий Семенов.

В ЗАТО все студенты ушли на дистант

В Снежинске все студенты единственного вуза с 14 октября ушли на дистанционное обучение. Такое решение озвучила руководитель Снежинского физико-технического института Оксана Линник.

Копейский бизнесмен отобрал подарки у спортшколы

В Копейске местный предприниматель отобрал у спортивной школы инвентарь, предоставленный ей несколько лет назад, и отдал его в другое место. Как утверждают источники URA.RU, перед этим он проиграл выборы в местное собрание депутатов.