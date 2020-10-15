15 октября 2020
14 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 16 октября. Текслер обратился к челябинцам, студенты массово ушли на дистанцинное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер провел совещание в прямом эфире областного телевидения Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор провел совещание в прямом эфире — более 200 учителей заболели коронавирусом — в Снежинске все студенты перешли на дистанционное обучение — в Копейске бизнесмен отобрал спортинвертарь из лыжной школы. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Глава области обратился к челябинцам

  • Губернатор Алексей Текслер 15 октября обратился к жителям региона в прямом эфире по областному телевидению в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Обращение было записано в рамках совещания с медиками и министрами регионального правительства.

Стало известно, сколько учителей заболели COVID

В ЗАТО все студенты ушли на дистант

Копейский бизнесмен отобрал подарки у спортшколы

  • В Копейске местный предприниматель отобрал у спортивной школы инвентарь, предоставленный ей несколько лет назад, и отдал его в другое место. Как утверждают источники URA.RU, перед этим он проиграл выборы в местное собрание депутатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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