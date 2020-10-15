Министерство труда РФ и его глава Антон Котяков озвучили разные данные о безработице в России в период пандемии. Отличие в названном числе нетрудоустроенных граждан превысило миллион человек.
«Количество зарегистрированных безработных с начала пандемии выросло до 4,8 млн человек», — заявлял Котяков в начале недели. Через несколько дней Минтруд опубликовал документ, в котором указано, что безработица в России снизилась до 3,62 млн человек. По оценке ведомства, в октябре число нетрудоустроенных граждан составит 3,4 млн человек. А к декабрю их количество должно сократиться до 3 млн, приводит агентство Nation News прогноз министерства.
Летом 2020 года пособие по безработице в России получали 3,4 млн человек. Экономисты ожидают, что в весной 2021 года в стране начнется серьезный рост увольнений после отмены некоторых мер поддержки бизнеса в период пандемии. Вместе с тем, Федерация независимых профсоюзов просит сделать бессрочными выплаты нетрудоустроенным россиянам с детьми, пишет «
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