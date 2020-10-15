15 октября 2020

Минтруд и его глава назвали разное число безработных в России. Разница в миллион человек

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По данным ведомства, в России 3,6 млн безработных, а глава Минтруда говорил о 4,8 млн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Министерство труда РФ и его глава Антон Котяков озвучили разные данные о безработице в России в период пандемии. Отличие в названном числе нетрудоустроенных граждан превысило миллион человек.

«Количество зарегистрированных безработных с начала пандемии выросло до 4,8 млн человек», — заявлял Котяков в начале недели. Через несколько дней Минтруд опубликовал документ, в котором указано, что безработица в России снизилась до 3,62 млн человек. По оценке ведомства, в октябре число нетрудоустроенных граждан составит 3,4 млн человек. А к декабрю их количество должно сократиться до 3 млн, приводит агентство Nation News прогноз министерства.

Летом 2020 года пособие по безработице в России получали 3,4 млн человек. Экономисты ожидают, что в весной 2021 года в стране начнется серьезный рост увольнений после отмены некоторых мер поддержки бизнеса в период пандемии. Вместе с тем, Федерация независимых профсоюзов просит сделать бессрочными выплаты нетрудоустроенным россиянам с детьми, пишет «Утро.ру». Во время коронавируса они составляли 10 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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