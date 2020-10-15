Коронавирус отвоевал утраченные за лето позиции и продолжает распространяться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 16 октября — 310-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 220-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 18 182, выздоровели 13 837 и скончались 555 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 354 163 (+13 754) случая заражения. Вылечились 1 048 097 (+8 392) пациентов — 77% от заболевших. Умерли 23 491 (+286) человек — 1,7% от заразившихся.

Область накрывает новая волна заражений

В Челябинской области, по данным на 15 октября, зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, заболели в том числе двое школьников. Накануне регион обновил максимум заражений последних нескольких месяцев, перейдя рубеж в 100 случаев — теперь последовал новый скачок. «С начала пандемии произошло 18 182 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 748 южноуральцев. Умерли четыре человека. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 136 человек, с начала пандемии — 13 837 жителей области. Инфекция бьет рекорды и в российских масштабах: по данным на 15 октября коронавирус нашли у 13 754 человек, а 268 человек умерли.

Губернатор Текслер обратился к челябинцам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 октября обратился к жителям региона в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Заявление прозвучало в прямом эфире областного телевидения, где транслировалось совещание с медиками и министрами регионального правительства.

Названы города, где легче всего заразиться COVID

Повторный подъем числа заражений коронавирусом накрыл как густонаселенные города, так и сравнительно небольшие территории. Инфекция начала отвоевывать утраченные позиции с Челябинска и его города-спутника Копейска, Магнитогорска, Миасса и Златоуста. Что касается малых муниципалитетов, то быстрее всего COVID-19 распространяется в ЗАТО Снежинск, Пластовском и Ашинском районах, Коркинском муниципальном районе. Менее оказались подвержены коронавирусу этой осенью Карабаш, Уйский и Увельский районы.

Коронавирусом заболели сразу два вице-губернатора

Вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, курирующий вопросы культуры, попал в больницу с коронавирусом. В тот же день стало известно о болезни его коллеги, отвечающего за сферу экономики — вице-губернатора Егора Ковальчука. Первым из замов главы региона Алексея Текслера, попавших в больницу с новой инфекцией, стал куратор внутренней политики Анатолий Векшин. Также заболели министр финансов Андрей Пшеницын, ковидная пневмония была диагностирована у министра спорта региона Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова, от коронавируса лечится министр промышленности области Павел Рыжий.

…и очередного мэра

Глава Еткульского района Юрий Кузьменков заболел коронавирусом. Он почувствовал себя плохо в конце прошлой недели, тесты подтвердили COVID. Также коронавирусом болеют мэр Магнитогорска Сергей Бердников, глава Снежинска Игорь Сапрыкин и мэр Троицка Александр Виноградов. Ждет результатов тестов на коронавирус мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова. Глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии 18 сентября.

Все студенты челябинского города ушли на удаленку

В ЗАТО Снежинск все студенты единственного вуза с 14 октября ушли на дистанционное обучение. «В вузе нет внутренних очагов, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы предотвратить развитие эпидемии. Переход на дистант никак не повлияет на качество образовательного процесса», — заявила глава снежинского филиала МИФИ Оксана Линник. На сегодня в Челябинской области это первый вуз, который полностью перешел на дистанционное обучение. Отдельные группы перешли на дистант в ЮУрГУ. По данным проректора по учебной работе ЮУрГУ Андрея Радионова, при заболевании студентов с симптоматикой по COVID-19 вся группа переводится на двухнедельное дистанционное обучение, не дожидаясь результатов тестирования.

Больше 200 педагогов челябинских школ заболели коронавирусом

Более 200 педагогов Челябинской области заболели коронавирусом с начала учебного года. Эту информацию 15 октября озвучил на совещании, которое проводил глава региона Алексей Текслер, начальник управления Роспотребнадзора по региону Анатолий Семенов. «С 1 сентября в Челябинской области COVID-19 заболели 203 педагога и 191 учащийся», — заявил Семенов. При этом, по мнению Роспотребнадзора и властей, вспышек коронавируса в школах нет, как нет и предпосылок переводить на дистанционное обучение школы.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Детское хирургическое отделение урологии в Челябинске из областной больницы №3 переводят в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ). На его месте развернут дополнительные койки для лечения ковидных больных, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. «В ОКБ№3 два корпуса, на проспекте Победы и на улице Островского, могут принять до 1200 пациентов, причем как здоровых, так и инфицированных коронавирусом. Для этого часть отделений перекрыты на блоки со специальными шлюзами», — уточнили URA.RU в областной больнице №3.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, она находится на втором этапе снятия карантина. При этом часть ранее отмененных запретов пришлось вернуть: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки.