В некоторых случаях иммунитет к коронавирусу невозможно выявить лабораторно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не у всех переболевших коронавирусом в организме образуются антитела, однако иммунитет к вирусу все равно вырабатывается. Об этом в беседе с URA.RU предупредила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«Даже при тяжелой форме антитела могут не образоваться. Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке. Нет таких технологий, которые могли бы это определить», — сообщила Скорпилева. Она объяснила, что когда коронавирус повторно попадает в организм, клетки начинают вырабатывать антитела и человек не заболевает. Потом антитела снова уходят.

Также иммунолог подчеркнула, что иммунитет у переболевших COVID-19 может быть как временным, так и пожизненным. Однако вирус слишком молодой, чтобы определить, насколько долго защитные титры держатся в организме, добавила Скорпилева. Кроме этого, у бессимптомных пациентов может быть ложноположительная реакция на антитела. Поэтому есть смысл сдать тест повторно, посоветовала врач.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова назвала главный признак коронавируса — потеря обоняния и изменение вкуса. У бессимптомных больных поможет быстрый тест на антитела, который можно сделать самому в домашних условиях. Если при отсутствии симптомов вируса тест покажет антитела к нему, это будет свидетельствовать о том, что человек уже переболел. Тем не менее, на днях была зафиксирована первая в мире смерть повторно заболевшего коронавирусом, передает RT.