На учете в городском центре занятости в поиске работы находятся 10582 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Кургане за год количество безработных выросло в шесть раз. Данную информацию 16 октября разместил городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли.

«Уровень регистрируемой безработицы составил 6,0% к численности рабочей силы (на 01.10.2019— 1,0%)», — указано в докладе «Ситуация на рынке труда города Кургана на 01.10.2020 года». На учете в службе занятости города 1 октября состояло 10582 человека, ищущих работу.

С начала года в городской центр занятости обратились 13213 человек. В 2019 году обратившихся было 5983 человек. В 2020 году центр трудоустроил 20,7% от количества обратившихся. Год назад этот показатель был равен 49,1%.

Месяцем ранее в Кургане рост безработицы увеличился почти в 5,3 раза. Тогда социолог Сергей Ширяев объяснил URA.RU, что рост безработицы является отголоском пандемии коронавируса. В августе начальник регионального управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов связал увеличение количества безработных с ограничительными мерами, которые были введены из-за коронавируса, и увеличением размера пособия по безработице.

Скрин: kurgan-city.ru