В Екатеринбурге ОМОН ищет смотрящего от брата вора Гули

Сотрудники МВД выявили несколько нарушений Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга

новость из сюжета Скандальная овощебаза № 4

Полиция Екатеринбурга провела рейд на скандально известной овощебазе №4. Об этом сообщается на сайте городского МВД. По данным агентства, силовики искали Самира, смотрящего от Намика Бакинского — наследника убитого в Турции вора в законе Гули.

«Утром 15 октября сотрудники городской полиции при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели на территории продуктовой базы профилактическое мероприятие, — говорится в сообщение УМВД. — В мероприятии принимали участие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, отдела по вопросам миграции». Также в рейде были задействованы ДПС и ППС.

Официальной целью рейда была борьба с фальшивыми деньгами и выявление незаконных мигрантов (задержано девять человек, нарушивших миграционный режим). Сотрудники ДПС выписали 12 различных протоколов. Впрочем, по данным агентства, истинная цель мероприятий была иная.

«Искали Самира», — сообщили агентству источники в силовых структурах. Также полицейские провели проверку по жалобам азербайджанских торговцев на новую схему растаможки товаров — через брокера в Дагестане, связанного с одним из руководителей базы.

На днях URA.RU сообщало о том, что обстановка на овощебазе №4 в Екатеринбурге осложнилась. Торговцы возмущены новой схемой растаможки товаров: их принуждают пользоваться услугами брокера, связанного с одним из руководителей базы. При этом на базе появился новый смотрящий от клана Гули — им стал азербайджанский бизнесмен Самир, держащий один из крупнейших складов на 4-й овощебазе. Он теперь отвечает за сбор кассы в интересах Нафика Бакинского — родного брата и наследника воровской империи Лоту Гули.

Фото: пресс-группа УМВД г. Екатеринбурга

Фото: пресс-группа УМВД г. Екатеринбурга