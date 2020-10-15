Подруга экс-министра Сердюкова везет в Екатеринбург картины

Евгения Васильева недолго отбывала срок Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-чиновница Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная за коррупцию, планирует устроить в Екатеринбурге выставку своих картин. Об этом URA.RU рассказали в международном центре искусств «Главный проспект».

Как уточнила администратор центра, в экспозицию войдут не только картины, но и фотографии, видеопроекты и скульптуры. Цена билета на выставку, как ожидается, составит 300 рублей. Точная дата открытия выставки пока не называется, известно, что она запланирована на следующей неделе.

Васильева была осуждена на пять лет за коррупционные схемы в организации «Оборонсервис». Спустя 3,5 месяца после ареста экс-чиновница возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей и вышла по УДО. А министр обороны РФ Анатолий Сердюков, который находился в близких отношениях с Васильевой, был вынужден покинуть министерство. Осенью 2019 года бывшие чиновники поделили знаменитую «15-комнатную» квартиру в Молочном переулке, которая состояла из пяти квартир, объединенных вместе. Также сообщалось, что Сердюков и Васильева стали многодетными родителями, усыновив трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку. недавно Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств.