В Кремле оценили ухудшение ситуации с коронавирусом в России. «Распространяется очень сильно»

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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, автобус, общественный транспорт, масочный режим
Власти страны делают все, чтобы россияне соблюдали меры предосторожности, заявил Дмитрий Песков Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Кремль обеспокоен ситуацией с коронавирусом в России и видит, что COVID распространяется крайне активно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

«В Кремле обеспокоены статистикой. Видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — заявил Песков. По его словам, власти страны сейчас принимают энергичные меры, что сподвигнуть россиян соблюдать меры предосторожности, о которых многие забыли летом.

Однако в целом ситуация остается под контролем, несмотря на рост числа зараженных, уверил Песков. «Несмотря на печальную динамику, ситуация под контролем», — заключил представитель главы государства.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал, что ситуация с коронавирусом начнет стабилизироваться в начале ноября. До этого, по прогнозу медика, число выявляемых каждый день зараженных продолжит расти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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