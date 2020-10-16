Власти страны делают все, чтобы россияне соблюдали меры предосторожности, заявил Дмитрий Песков Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кремль обеспокоен ситуацией с коронавирусом в России и видит, что COVID распространяется крайне активно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

«В Кремле обеспокоены статистикой. Видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — заявил Песков. По его словам, власти страны сейчас принимают энергичные меры, что сподвигнуть россиян соблюдать меры предосторожности, о которых многие забыли летом.

Однако в целом ситуация остается под контролем, несмотря на рост числа зараженных, уверил Песков. «Несмотря на печальную динамику, ситуация под контролем», — заключил представитель главы государства.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал, что ситуация с коронавирусом начнет стабилизироваться в начале ноября. До этого, по прогнозу медика, число выявляемых каждый день зараженных продолжит расти.