Маргарита Павлова не одобрила идею коллеги по комитету Совфеда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель Челябинской области в Совете Федерации Маргарита Павлова негативно оценила объявление выходным днем 31 декабря. Об этом она заявила в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Я отрицательно отношусь к этой инициативе. По сути, 31 декабря всегда был рабочим днем, хоть и с предпраздничной атмосферой. Всегда находятся дела, которые надо успеть завершить до конца года, и он для этого вполне подходит. А выходных вполне достаточно и в январе, многие и так устают от длинного отдыха», — заявила URA.RU Павлова.

С предложением сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние праздники установить с 1 по 10 января ранее выступал Минтруд России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил такой порядок для 2021 года. После этого член комитета по социальным вопросам Совфеда Сергей Леонов заявил, что готовит предложение Мишустину сделать 31 декабря выходным уже в этом году.