В Саратове во время презентации МУПП «Саратовгорэлектротранс» задымился новый трамвай, купленный в Екатеринбурге. Внутри находились губернатор региона Валерий Радаев и мэра города Михаил Исаев.
«Во время показательного заезда с главой региона произошло задымление в салоне. Представители власти и журналисты выбежали из салона, как только открылись двери», — пишет РЕН ТВ. Предположительно неисправность возникла в тормозных колодках. После инцидента губернатор уехал на машине.
В пресс-службе саратовской мэрии заявили, что подобные задымления — это «нормальная практика» для трамваев такого типа. Отмечается, что новый вагон, приобретенный в Екатеринбурге за 8,5 миллионов рублей, состоит из старой отремонтированной колесной базы и нового вагона с кондиционером, Wi-Fi, отоплением и видеонаблюдением.
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