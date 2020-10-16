16 октября 2020

Екатеринбургский трамвай задымился на презентации в Саратове. Внутри находились губернатор и мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, новый трамвай
Новый вагон состоит из старой отремонтированной колесной базы и нового вагона с кондиционером, Wi-Fi, отоплением и видеонаблюдением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саратове во время презентации МУПП «Саратовгорэлектротранс» задымился новый трамвай, купленный в Екатеринбурге. Внутри находились губернатор региона Валерий Радаев и мэра города Михаил Исаев.

«Во время показательного заезда с главой региона произошло задымление в салоне. Представители власти и журналисты выбежали из салона, как только открылись двери», — пишет РЕН ТВ. Предположительно неисправность возникла в тормозных колодках. После инцидента губернатор уехал на машине.

В пресс-службе саратовской мэрии заявили, что подобные задымления — это «нормальная практика» для трамваев такого типа. Отмечается, что новый вагон, приобретенный в Екатеринбурге за 8,5 миллионов рублей, состоит из старой отремонтированной колесной базы и нового вагона с кондиционером, Wi-Fi, отоплением и видеонаблюдением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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