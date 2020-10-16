Жителей РФ предупредили об опасности поездок в Турцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за обострения столкновения между РФ и Турцией стоит сократить количество туристических поездок в Турцию, чтобы россияне не стали заложниками «бешеной толпы». Таким мнением с URA.RU поделился политолог Илдус Ярулин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Как объяснил Ярулин, таким образом Эрдоган ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия никогда не называла Турцию стратегическим союзником, а считала ее «тесным партнером».

«Сейчас между Россией и Турцией начнется война речей. Пока на уровне слов, дальше [конфликт] не пойдет. Но в Турции и так ситуация не очень простая, в том числе и по отношению к россиянам, а сейчас будет еще хуже. Поэтому нужно принимать решение о сокращении туристических поездок, чтобы в Турции граждане России не стали заложниками бешеной толпы, — считает Ярулин. — Мы уже видели убийство посла (в 2016 году посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен во время открытия фотовыставки в Анкаре — прим. ред.) и сбитые самолеты. Что еще могут сделать турки в состоянии такой эйфории?»

Как уточнил политолог, Эрдоган никогда не признает вхождение Крыма в состав России, поскольку это станет его политической смертью. «Его признание будет означать то, что он согласен быть на вторых рядах, где все может решиться без него. Но поскольку он ощущает себя ключевым игроком на территории, начиная с Ближнего Востока и заканчивая Южным Кавказом, Эрдоган хочет представить себя лидером пока еще региональной державы, но которая стремится войти в клуб сверхдержав. Поэтому он никогда не признает те решения, которые принимались без него», — объяснил Ярулин.