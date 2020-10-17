В деле экс-главы УМВД по Екатеринбургу появился новый арестант

Игорь Трифонов был связан с бывшим смотрящим за Тавдой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета К борцам с коррупцией в Екатеринбурге пришли с обысками ФСБ и СКР

Бывший смотрящий за городом Тавда (Свердловская область) Назим Мусаев подозревается в покушении на убийство двух и более лиц. Ленинский суд отправил его под домашний арест. По данным источника URA.RU в силовых структурах, Мусаев связан с бывшим начальником УМВД по Екатеринбургу генерал-майором полиции Игорем Трифоновым.

«Мусаев был задержан за покушение на убийство местного предпринимателя. Он связан с делом Трифонова. Через Мусаева продавался изъятый [полицией] алкоголь, в основном водка паленая», — сообщил собеседник агентства. Инсайдер агентства утверждает, что Мусаев, продавая контрафактный алкоголь, действовал по наводке Трифонова.

Как стало известно ранее, показания на Мусаева дал бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу майор Эдуард Воронин. Он же дал показания по делу Трифонова. По мнению источника, задержание Мусаева свидетельствует о развитии уголовного преследования в отношении Трифонова. Представитель 4-го ГСУ СК России Эрнест Кочетков от комментария по этому делу отказался.

Ранее сообщалось, что бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов задержан в Москве сотрудниками ФСБ. По данным следствия, в 2015 году он через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей.