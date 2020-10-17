Назван фактор, в 6 раз повышающий риск смерти от коронавируса

Последовательное заболевание гриппом и коронавирусом может повлечь за собой тяжелые последствия (Архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые узнали, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает вероятность смерти. Это установили исследователи из Ливерпульского университета Джеймс Стюарт и Джулиан Хискокс.

«Последовательное заражение вирусом гриппа, а затем SARS-CoV-2 показало явные клинические симптомы, которые были хуже, чем если бы заразились по отдельности этими болезнями», — приводит результаты исследования «Комсомольская правда». Ученые утверждают, что последовательное заражение является частой причиной тяжелого течения COVID-19.

Заболевание сначала гриппом, а потом коронавирусом, влияет и на вероятность гибели пациента. Она увеличивается в шесть раз, доказали ученые с помощью эксперимента на мышах, уточняет агентство Nation news. Кроме того, датские специалисты также считают, что на тяжесть болезни может влиять группа крови человека, пишет RT. 17 октября Россия вновь приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом за сутки. Случаи заражения есть в каждом регионе страны.