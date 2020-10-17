Аналитик: кризис поставит россиян перед выбором — еда или ипотека

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Кризис может повлиять на платежеспособность граждан по ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Продление сроков выдачи льготной ипотеки вместе со второй волной коронакризиса могут привести к коллапсу в сфере ипотечного кредитования. Это поставит россиян перед выбором: платить по кредиту или обеспечивать самые необходимые нужды. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Константин Селянин.

«Может случиться такой коллапс, что люди не смогут содержать даже эти дешевые кредиты, потому что окажутся перед выбором — заплатить по ипотеке, или накормить детей», — подчеркнул экономист. По его словам, единственным выходом из такой ситуации является рост экономики страны и финансовой обеспеченности граждан. Но в настоящее время таких тенденций нет, и вторая волна коронакризиса сделает ситуацию только хуже.

Селянин рассказал, что одновременно с расширением объемов выдачи льготных ипотек увеличивается и стоимость жилья. Так, в среднем по России в этом году она выросла на 8%, что больше, чем в предыдущем некризисном 2019. Таким образом, люди стали платить меньше в процентах. Однако разница нивелируется стоимостью квартиры.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Согласно его предложению, льготные условия будут действовать до середины 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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