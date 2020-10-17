Niletto и Zivert не удалось выиграть миллион Фото: скришнот шоу «Кто хочет стать миллионером»

Рэпер Niletto (Данил Прытков) принял участие в шоу «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале». На программу Niletto пришел вместе с певицей Zivert (Юлия Сытник). Музыканты дошли до девятого вопроса, не используя ни единой подсказки, но ответили на него неверно и проиграли.

Еще в начале игры Niletto отметил, что в случае выигрыша хотел бы потратить деньги на благотворительность. «Если бы мы брали подсказки, мы бы дошли до этих ста тысяч рублей, а тут, можно выиграть и три миллиона рублей. Можно потратить их на что-то свое, можно отдать их куда-то на благие дела. Но у артистов есть своя миссия, которую они несут через музыку. И когда-нибудь я реализую свои благие цели и без сегодняшнего выигрыша», — заявил Niletto после игры. Певица Zivert отметила, что они получили от игры главное — обещание того, что когда-нибудь шоу «Кто хочет стать миллионером» будет вести Niletto.

У музыкантов вызвал сложности вопрос по теме живописи — им предстояло ответить, дом-музей какого художника-передвижника расположен в городе Плес в Ивановской области. Однако участники приняли решение заменить вопрос. Тогда им выпал вопрос из сферы спорта — соревнования каких экипажей официально не проводятся в академической гребле. Но и на этот вопрос музыканты не смогли найти правильный ответ.

В ходе программы Niletto также рассказал о себе. «Я такой уральский парень. Родился в Тюмени, в садик ходил в Перми, переехал в Екатеринбург — пошел в школу. Наверно, весь Урал мой обкатал с мамой», — поделился музыкант. В ответ ведущий программы Дмитрий Дибров отметил, что уральские города — очень мощные.