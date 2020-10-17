Зимой необходимо обеспечить себя максимальными мерами безопасности и защиты от коронавируса. Особенности поведения вируса в зимний период еще плохо изучены, сообщает заслуженный врач России Александр Карабиненко.
«Масочно-перчаточный режим зимой обязателен», — сказал Карабиненко в интервью радио «SPUTNIK». При этом ношение масок может оказаться вдвойне полезным, так как маска будет способствовать согреванию воздуха. Перчатки же предотвратят перенос вирусов и бактерий с рук на лицо.
Врач подчеркнул, что жизнеспособность коронавируса в холодное время не изучалась. Сейчас врачи предположительно сравнивают поведение вируса с гриппом, который зимой имеет наибольшую активность. Также к этому времени года снижается сопротивляемость человеческого организма инфекциям.
Ученые провели исследования и пришли к выводу, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает вероятность смерти. Такое последовательное заражение является частой причиной тяжелого течения COVID-19.
Подписывайтесь на URA.RU в