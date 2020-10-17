17 октября 2020

Как защищаться от коронавируса зимой. Советы врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочно-перчаточный режим зимой лучше соблюдать даже на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Зимой необходимо обеспечить себя максимальными мерами безопасности и защиты от коронавируса. Особенности поведения вируса в зимний период еще плохо изучены, сообщает заслуженный врач России Александр Карабиненко.

«Масочно-перчаточный режим зимой обязателен», — сказал Карабиненко в интервью радио «SPUTNIK». При этом ношение масок может оказаться вдвойне полезным, так как маска будет способствовать согреванию воздуха. Перчатки же предотвратят перенос вирусов и бактерий с рук на лицо.

Врач подчеркнул, что жизнеспособность коронавируса в холодное время не изучалась. Сейчас врачи предположительно сравнивают поведение вируса с гриппом, который зимой имеет наибольшую активность. Также к этому времени года снижается сопротивляемость человеческого организма инфекциям.

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает вероятность смерти. Такое последовательное заражение является частой причиной тяжелого течения COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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