Власти объяснили, отправят ли школьников на новый карантин

Российские школы не будут закрывать на новый карантин из-за роста числа больных коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — сообщил министр в интервью ТАСС. Количество школ, зарытых на карантин в России, около 110, это примерно 0,31% от всех школ страны.
Решение об организации учебного процесса должно приниматься по каждому конкретному случаю. В связи с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ 0,22% школ прервали классический образовательный процесс. Однако, по словам Кравцова, это штатная ситуация.
Ранее Кравцов заявлял, что эпидемиологическая ситуация в школах управляема и не вызывает никаких опасений, пишет RT. При этом мэр Москвы Сергей Собянин перевел школьников с 6-го по 11-й класс на дистанционное обучение.
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