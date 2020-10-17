17 октября 2020

Власти объяснили, отправят ли школьников на новый карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость в школах остается штатной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские школы не будут закрывать на новый карантин из-за роста числа больных коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — сообщил министр в интервью ТАСС. Количество школ, зарытых на карантин в России, около 110, это примерно 0,31% от всех школ страны.

Решение об организации учебного процесса должно приниматься по каждому конкретному случаю. В связи с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ 0,22% школ прервали классический образовательный процесс. Однако, по словам Кравцова, это штатная ситуация.

Ранее Кравцов заявлял, что эпидемиологическая ситуация в школах управляема и не вызывает никаких опасений, пишет RT. При этом мэр Москвы Сергей Собянин перевел школьников с 6-го по 11-й класс на дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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