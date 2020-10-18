В Башкирии на трассе нашли ногу челябинца

Следователи разбираются, как ампутированная нога оказалась на трассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Башкирии на одной из трасс была найдена ампутированная нога жителя Челябинской области. Сейчас следственные органы разбираются в ситуации.

Как рассказали журналистам в СКР по Башкирии, нижняя конечность человека была найдена в Салаватском районе. «По предварительным данным, жителю Челябинской области была ампутирована нога в больнице, после чего мужчина забрал ее с собой, и его сын захоронил ее в поле около автодороги», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Специалисты уже провели осмотр места происшествия и назначили судебную биологическую экспертизу методом исследования ДНК. Выясняются иные причины и условия, способствовавшие произошедшему.