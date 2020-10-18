18 октября 2020

В Башкирии на трассе нашли ногу челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи разбираются, как ампутированная нога оказалась на трассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Башкирии на одной из трасс была найдена ампутированная нога жителя Челябинской области. Сейчас следственные органы разбираются в ситуации.

Как рассказали журналистам в СКР по Башкирии, нижняя конечность человека была найдена в Салаватском районе. «По предварительным данным, жителю Челябинской области была ампутирована нога в больнице, после чего мужчина забрал ее с собой, и его сын захоронил ее в поле около автодороги», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Специалисты уже провели осмотр места происшествия и назначили судебную биологическую экспертизу методом исследования ДНК. Выясняются иные причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...