Россиян предупредили о заморозках и гололедице

В европейской части России ожидается дождь с мокрым снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В европейской части России ожидаются минусовые температуры ночью и гололедица. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры будут близки к нулевым отметкам: до минус 2 — минус 3 ночью. Будет усиливаться скольжение на дорогах», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, в европейской части России в ближайшую неделю ожидается дождь с мокрым снегом.

Вильфанд рассказал, что днем температура поднимется до 5-7 градусов. Наибольшее похолодание будет в центре европейской части России.

По данным сервиса Gismeteo, температура в Свердловской области будет держаться в пределах от -2 до 5 градусов. В Перми, Кургане и Челябинске температура опустится до -6 градусов. В Тюмени может похолодать до -7 градусов. В Салехарде (ЯНАО) и Ханты-Мансийске (ХМАО) столбики термометра опустятся до -10 градусов.

Также в Гидрометцентре сообщили, что бабьего лета в России уже не будет, передает телеканал 360. Погода в октябре уже была аномально теплой.