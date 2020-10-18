Челябинская область обновила рекорд по смертям от коронавируса

Несколько тысяч доз вакцины должны поступить в Челябинскую область до конца месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 19 октября зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. На выходных зафиксировано соответственно 113 и 110 заражений. Смертность накануне вышла на рекордную с начала пандемии цифру в семь человек за сутки и удержалась на этом уровне и в понедельник.

«С начала пандемии выявлен 18 621 случай заражения, сейчас лечение проходят 3 870 южноуральцев. Умерли семь человек. Три пациентки в возрасте 71, 72 и 73 лет скончались от ковидной пневмонии. У южноуральцев в возрасте от 64 до 84 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 108 человек, с начала пандемии — 14 120 жителей области.

До 1 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Возвращена часть ограничений, отмененных летом при отступлении инфекции. На фоне подъема заболеваемости, обозначившегося с 21 сентября, происходят вспышки инфекции в органах власти, болеют и умирают медики.