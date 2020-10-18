Коронавирус вновь входит в повседневную жизнь челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 19 октября — 313-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 223-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 18 514, выздоровели 14 120 и скончались 572 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 399 334 (+15 099) случая заражения. Вылечились 1 070 576 (+5 377) пациентов — 77% от заболевших. Умерли 24 187 (+185) человек — 1,7% от заразившихся.

Область накрывает новая волна заражений

В Челябинской области по данным на 18 октября зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом за сутки, днем раньше их было 113. Планку в сто заражений регион перешел в начале недели, и с тех пор заболеваемость лишь растет. Еще одним печальным рекордом воскресенья стало число смертей — скончались сразу семь заразившихся COVID-19. До сих пор максимальным показателем было шесть погибших за сутки.

Губернатор Текслер продлил карантин

Глава региона Алексей Текслер продлил действие режима повышенной готовности в Челябинской области до 1 ноября. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах, где много людей, а также соблюдать социальную дистанцию. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и работать дистанционно. «Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию и продление режима, в Челябинской области в обычном режиме продолжает работу бизнес, никаких ограничений на его деятельность не вводится, главная задача — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора», — добавили также в правительстве.

… возобновил брифинги по коронавирусу

Власти Челябинской области возобновляют ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в регионе. 19 октября брифинг в режиме ВКС проведет первый вице-губернатор Ирина Гехт, которая ответит на самые актуальные вопросы, скопившиеся за день. Ежедневные брифинги с участием первых лиц области по ситуации с COVID-19 в резиденции губернатора проводили до середины мая, но с улучшением ситуации эта практика была прервана.

От коронавируса скончался директор оркестра

В Челябинском театре оперы и балета от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 68-м году жизни скончался директор оркестра Валерий Михель. Он закончил Челябинское музыкальное училище, работал в детской музыкальной школе в Кыштыме. В 1974 году был приглашен на работу в оркестр Челябинского театра оперы и балета имени Глинка. Директором оркестра стал в 1988 году. Много лет преподавал в Челябинском музучилище. Накануне также на 68-м году жизни скончалась от коронавируса известная актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова.

…знаменитый врач и два его коллеги

О кончине доктора медицинских наук и почетного гражданина Челябинска Николая Тарасова, которого может назвать своим учителем едва ли не каждый действующий уролог региона, сообщил его сын. «Я очень боялся этой фразы, но папы больше нет. 17.10.2020 Covid забрал еще одного великого врача. Пока все», — написал в соцсетях Андрей Тарасов, тоже работающий врачом. Накануне в Челябинской области умерли еще два медика, заразившиеся COVID: работавшая в отделении внебольничных пневмоний 57-летняя врач-невролог из Миньяра и старшая медсестра инфекционного отделения горбольницы №8 — мать троих детей и бабушка четверых внуков. Она также работала в ковидном отделении и умерла на 58-м году жизни.

Отправленный спасать медицину Златоуста экс-министр слег с COVID

Директор Центра медицины катастроф и экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин не проработал и недели в качестве начальника горздрава Златоуста. Приколотина, который должен был наладить работу городской системы здравоохранения в условиях второй волны коронавируса, увезли в больницу областного центра с подозрением на COVID. «Теперь придется искать нового руководителя. Предшественница Приколотина Екатерина Паутова по-прежнему на больничном. Теперь с пневмонией госпитализировали и его, тесты на коронавирус он уже сдал», — рассказал источник URA.RU в городе.

Авиационное училище закрыли на карантин

Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище (ЧВВАКУШ) закрыто на карантин. «Курсантам приказано оставаться в казармах, выход в город запрещен. Это связано с ростом заболеваемости по ОРВИ и коронавирусу», — рассказал URA.RU собеседник в училище. ЧВВАКУШ — единственное учебное заведение России, где готовят военных штурманов-инженеров и офицеров боевого управления. Про обострение ситуации с коронавирусом курсанты училища сообщали в июле текущего года.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Жители Челябинской области в этом году массово отказываются от новогодних корпоративов в ресторанах, отдав предпочтение загородному отдыху. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько собеседников. Челябинский ресторатор Александр Надеин заявил о полном отсутствии заявок. Председатель союза пивоваров Челябинска Илья Ройтенберг уточнил, что сознательно не открывает бронирование новогодних корпоративов, так как не знает, как изменится ситуация. В то же время владельцы санаториев и баз отдыха наблюдают небывалый ажиотаж: большинство путевок на Новый год раскуплены.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Ряд ранее отмененных запретов вернули: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки. При этом на Южном Урале не намерены переводить на дистанционное обучение школы — случаи заболевания в них признаны единичными.