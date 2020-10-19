Россияне смогут выбирать страховку по индивидуальным условиям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Возможность приобретать полисы ОСАГО через маркетплейсы позволит водителям покупать страховку дешевле в два-три раза. На рынке автострахования появится настоящая конкуренция. Об этом URA.RU рассказал координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась возможность покупать полиса ОСАГО через маркетплейс. При этом сервис не будет взимать комиссию, цена будет такой же, как и на сайте страховщика.

«Это позволит сэкономить кучу денег. Раньше цена на полисы в каждой компании была примерно одинаковой, а теперь, после того, как страховщикам позволили определять индивидуальную цену на ОСАГО, стоимость будет очень разниться. И сравнение цен позволит купить страховку дешевле в два-три, а в Москве и в шесть раз», — рассказал URA.RU Шкуматов.

Чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, раньше автовладельцу нужно было вручную заходить на сайты страховых компаний, вводить данные и сравнивать предложения, рассказывает собеседник агентства. «А при наличии сервиса, я смогу один раз ввести данные и увидеть, что в одной компании меня застрахуют за 15 тысяч, а в другой за семь тысяч рублей. Это что-то вроде „Яндекс Маркета“ запустит настоящую конкуренцию, а люди перестанут переплачивать из-за своей лени», — прогнозирует Шкуматов.

Государство должно тщательно отрегулировать работу таких сервисов и назначить ответственных за обеспечение их безопасности, подчеркнул эксперт. В противном случае новая область превратится в поле для мошенников. «Такие маркетплейсы обязательно должны быть под надзором, так как вы будете предоставлять им персональные данные. В противном случае мы получим то же самое, что и звонки якобы от Сбербанка. А если все проработать качественно, то это принесет только плюсы», — заключил Шкуматов.