18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

В Челябинске больницу полностью отдают под лечение коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
В лечебном учреждении развернут новые койки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Городскую клиническую больницу №8 в Челябинске с 19 октября полностью перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С сегодняшнего дня мы полностью переводим ГКБ №8 под лечение больных с COVID-19. Пациенты будут маршрутизированы в другие лечебные учреждения», — рассказала Гехт. Также, по ее словам, дополнительная база для долечивания ковидных пациентов, у которых наметилась положительная динамика, будет развернута в Октябрьском районе Челябинской области.

Последнюю неделю в регионе стабильно регистрируется более 100 новых случаев заражения в сутки. Несколько дней подряд умирают по семь заразившихся коронавирусом южноуральцев. Число погибших медиков с начала пандемии достигло 19 человек, из них трое умерли за прошедшие выходные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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