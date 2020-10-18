В Челябинске больницу полностью отдают под лечение коронавируса

В лечебном учреждении развернут новые койки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Городскую клиническую больницу №8 в Челябинске с 19 октября полностью перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С сегодняшнего дня мы полностью переводим ГКБ №8 под лечение больных с COVID-19. Пациенты будут маршрутизированы в другие лечебные учреждения», — рассказала Гехт. Также, по ее словам, дополнительная база для долечивания ковидных пациентов, у которых наметилась положительная динамика, будет развернута в Октябрьском районе Челябинской области.

Последнюю неделю в регионе стабильно регистрируется более 100 новых случаев заражения в сутки. Несколько дней подряд умирают по семь заразившихся коронавирусом южноуральцев. Число погибших медиков с начала пандемии достигло 19 человек, из них трое умерли за прошедшие выходные.