В Кремле назвали условие для выхода России из кризиса

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Представитель Кремля подчеркнул, что каждая страна самостоятельно реализует антикризисные планы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Скорость преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет зависеть от действий правительства РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«То, насколько эффективно удастся минимизировать вызов для нашей экономики, будет зависеть от работы правительства и всего руководства страны. Ситуация непростая во всем мире, много негативных последствий, и каждая страна самостоятельно реализует свои антикризисные планы», — сказал Песков во время конференц-колла. По его словам, пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом, передает RT.

Ранее более 60% россиян выразили мнение, что экономический кризис в стране только предстоит пережить. При этом только 15% считают, что худший период страна переживает в настоящее время, передает «Национальная служба новостей». Финансовые аналитики полагают, что кризис не отразится на работниках службы доставки, водителях такси, а также на онлайн-магазинах. Работники сферы услуг и транспортного сектора, напротив, находятся в группе риска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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