В Челябинске открывают новый госпиталь для больных коронавирусом

В Челябинске открываются 285 дополнительных мест для лечения коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Терапевтический корпус горбольницы №1 Челябинска перепрофилировали под ковидную базу. Пациенты вне профиля переведены в другие больницы. Об этом говорится на официальной странице горбольницы №1 (ГКБ №1) в соцсети «ВКонтакте».

«Терапевтический корпус ГКБ №1 приостановил основную деятельность и начал прием и лечение пациентов с признаками инфекционных заболеваний, вызванных COVID-19. На базе освободившихся отделений открывается терапевтическое отделение №3 для пациентов, которым требуется экстренная госпитализация, а также экстренная хирургия», — уточнили в лечебном учреждении.

В больнице добавили, что для лечения больных на базе ГКБ №1 до 28 октября будет открыта госпитальная база на 250 коек и дополнительные 35 коек отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Остальные пациенты временно перенаправляются в ГКБ №6, ГКБ №8, дорожную клиническую больницу и областную больницу.

На минувшей неделе ковидную базу открыли на месте детского урологического отделения в ГКБ № 3 в Челябинске и ГКБ №3 в Магнитогорске. В Златоусте под ковидный госпиталь отдали местный роддом.