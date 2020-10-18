18 октября 2020

Челябинцы начали повторно заражаться коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, медики, инфекционная больница, противочумной костюм
Повторные случаи могут быть тяжелее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила 19 октября первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Случаи повторного заражения действительно есть. При этом СOVID очень коварен: иногда повторное заболевание протекает в форме среднетяжелой пневмонии, при том что в первый раз человек болел легко. Иногда происходит наоборот: в марте пациент болел тяжело, а сейчас практически без симптомов», — пояснила Гехт в ходе брифинга.

Когда аналогичные случаи были отмечены в России, медики пришли к выводу, что второй раз COVID протекает тяжелее и с различными осложнениями. «Врачи говорят, что реже поражаются легкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжелая диарея», — выступил академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев. При этом он отметил, что мировая статистика знает только о 23 случаях повторного заражения COVID-19.

Последнюю неделю в регионе стабильно регистрируется более 100 заражений в сутки, смертность несколько дней держится на уровне семи случаев в сутки. С начала пандемии погибли 19 медиков, заразившихся COVID, — из них трое за прошедшие выходные. До 1 ноября по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе продлен карантин. Решается вопрос о повторной отмене массовых мероприятий, под прием заразившихся перепрофилируют целые больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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