Челябинцы начали повторно заражаться коронавирусом

Повторные случаи могут быть тяжелее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила 19 октября первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Случаи повторного заражения действительно есть. При этом СOVID очень коварен: иногда повторное заболевание протекает в форме среднетяжелой пневмонии, при том что в первый раз человек болел легко. Иногда происходит наоборот: в марте пациент болел тяжело, а сейчас практически без симптомов», — пояснила Гехт в ходе брифинга.

Когда аналогичные случаи были отмечены в России, медики пришли к выводу, что второй раз COVID протекает тяжелее и с различными осложнениями. «Врачи говорят, что реже поражаются легкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжелая диарея», — выступил академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев. При этом он отметил, что мировая статистика знает только о 23 случаях повторного заражения COVID-19.

Последнюю неделю в регионе стабильно регистрируется более 100 заражений в сутки, смертность несколько дней держится на уровне семи случаев в сутки. С начала пандемии погибли 19 медиков, заразившихся COVID, — из них трое за прошедшие выходные. До 1 ноября по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе продлен карантин. Решается вопрос о повторной отмене массовых мероприятий, под прием заразившихся перепрофилируют целые больницы.