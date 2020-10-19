Житель Уфы стал миллионером благодаря лотерее

В выходные россиянин выиграл более 132 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 132 миллионов рублей выиграл житель Уфы в лотерее «Столото». Это уже третий выигрыш в Республике Башкортостан за последний месяц, рассказали в компании.

«Октябрь стал невероятно удачливым для жителей Республики Башкортостан. С начала месяца в регионе уже третий победитель становится обладателем суперприза государственных лотерей. 18 октября житель Уфы выиграл в 11 530-м тираже «Гослото «7 из 49» 132 370 192 рубля», — приводит РИА Новости заявление организаторов розыгрыша.

Уточняется, что новоиспеченный мультимиллионер приобрел билет на два тиража за 50 рублей. В нем он отметил числа 45, 47, 37, 22, 3, 24, 40, что обеспечило мужчине победу. Выигрыш в более чем 132 млн рублей считается вторым по величине в истории «Столото», уточняет агентство Nation News.

В минувшие выходные житель Челябинска выиграл 4,27 млн рублей в лотерее. Общий банк данного тиража превысил 8,5 миллиона рублей. Ранее агентство URA.RU собрало истории крупнейших выигрышей в лотерее в России за всю историю.