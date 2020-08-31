За всю историю лотереи более 500 миллионов удавалось выиграть четырем счастливчикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Перми, который выиграл полмиллиарда рублей, вошел в число счастливчиков-рекордсменов, срывавших куш в российских лотереях. URA.RU собрал истории крупнейших выигрышей за всю историю.

Уральские миллионеры после выигрыша вернулись на работу

Супруги Николай и Оксана Мирошниченко из Екатеринбурга получили известность в начале прошлого года, когда выиграли в лотерею 500 миллионов рублей. Несмотря на солидную сумму выигрыша, водитель молоковоза Николай и водитель трамвая Оксана сразу заявили, что не намерены отказываться от любимой работы.

На полученные деньги супруги собирались закрыть ипотеку и поехать в путешествие за границу. Помимо этого, Николай Мирошниченко собирался направить часть денег на благотворительность.

Миллиард в новогоднюю ночь

Вакантное звание первого российского лотерейного миллиардера, несмотря на многолетнюю историю розыгрыша, было занято лишь этой зимой. Обладательницей миллиарда рублей в новогоднем розыгрыше «Столото» стала жительница Подмосковья Надежда Бартош, получившая билет случайно в качестве подарка.

Сразу после оглашения результатов, компанию «Столото» обвинили в фальсификации, указав на то, что розыгрыш проходил не в прямом эфире, а в записи, и выиграть мог подставной человек. Однако, компания опровергла все обвинения и выплатила Бартош полагающуюся за вычетом налогов сумму. В многочисленных интервью женщина рассказала, что потратит деньги на собственный бизнес и благотворительность.

Пенсионерка из Воронежской области выиграла полмиллиарда и исчезла

Жительница поселка Панино в Воронежской области 63-летняя пенсионерка Наталья Власова в ноябре 2017 года выиграла в лотерею «Столото» 506 миллионов рублей. Вскоре после получения денег женщина утратила связь со своими односельчанами и исчезла. По словам бывших соседей миллионерши, в поселке изредка видят лишь только ее необщительного мужа.

Эксперты и представители «Столото» советовали Власовой «лечь на дно» ради безопасности и для того, чтобы не быть раздавленной волной просьб. Вероятно, она прислушалась к мнению специалистов.

Ранее стало известно, что 30 августа житель Перми выиграл в лотерее «Столото» 545 миллиона рублей. По информации пресс-службы компании, счастливчик в настоящее время так и не объявился. Отмечается, что пермяк купил билет в мобильном приложении за 200 рублей.

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