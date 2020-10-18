18 октября 2020

В Челябинской области решили вопрос с такси для пациентов с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, чистка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, респиратор, респираторная маска, санитарная обработка, covid-19, covid19, дезинфекция такси, дезинфекция автомобиля, обработка автомобиля, дезинфектор, коронавирус
Все закрепленные машины будут дополнительно защищены Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Договор с «Яндекс.Такси» о перевозке челябинских и магнитогорских пациентов с подозрением на COVID на компьютерную томографию будет подписан 19 октября. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Сегодня мы подписываем финальный вариант договора с компанией-агрегатором. Сейчас завершается обучение диспетчеров и водителей, к концу недели в соответствии со стандартами безопасности будут переоборудованы машины. Рассчитываем, что с этого момента — или с начала следующей недели — они подключатся к доставке людей на КТ», — рассказала в ходе брифинга Гехт.

Первоначально информация об этом вызвала бурное обсуждение среди таксистов и призывы к организации забастовки. В ответ в правительстве региона заявили, что планируется задействовать лишь 31 машину в Челябинске и Магнитогорске. В компании «Яндекс» сообщили URA.RU, что все водители будут добровольцами, пройдут обучение, а автомобили оснастят защитными экранами.

Также, по ее словам, на работу приняты 20 водителей для службы скорой помощи, решается вопрос с приемом порядка 20 студентов старших курсов медицинских коллежей в качестве фельдшеров. «Это даст дополнительно 20 бригад скорой, что позволит сократить время ожидания с пяти дней до трех», — добавила первый вице-губернатор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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