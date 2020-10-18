В ЯНАО из бюджета украли миллионы рублей на поддержку бизнеса

Бизнесмены сумели получить 6 млн рублей по подложным документам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) предприниматель и директор коммерческого предприятия незаконно обогатились за счет городского бюджета на шесть миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, бизнесмены получили субсидию в размере 6 млн рублей на создание агропредприятия, однако деньги тратили на другие цели.

В ходе проверки удалось выяснить, что двое жителей Ноябрьска в 2017 году подали документы в горадминистрацию для якобы создания сельскохозяйственного комплекса. «Цель субсидии не достигнута, а бюджету муниципального образования город Ноябрьск причинен ущерб в размере 6 млн рублей», — рассказали представители надзорного органа, посчитавшие, что бизнесмены намеренно совершили подлог.

Сейчас в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в составе группы, с причинением ущерба в особо крупном размере (ст. 159 ч.4 УК РФ). Максимальная санкция по данному преступлению — до 10 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура сообщала о растрате, выявленной в Губкинском. Там местная жительница получила у мэрии субсидию на развитие бизнеса в размере 300 тысяч рублей, но вместо того, чтобы купить в свой автосервис новый подъемник, потратила деньги на другие нужды, а в качестве отчета предоставила в горадминистрацию поддельные платежные документы.

При этом поддержке бизнеса в ЯНАО уделяется особое внимание. Так, с октября этого года по решению главы округа Дмитрия Артюхова пострадавшие от коронавируса предприниматели ЯНАО начали получать очередные выплаты, которые можно потратить в том числе и на оплату коммунальных услуг.