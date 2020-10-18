В Екатеринбурге нашли новых жертв принудительной стерилизации

Женщин принуждали подписывать документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге еще одна воспитанница Уктусского пансионата рассказала о принуждении к стерилизации. Ольга Егорова сообщила, что операцию сделали ей и двум другим воспитанницам.

По словам девушки, женщин из пансионата стерилизовали с 2005 года. На них давили с помощью психиатров. Их заставляли подписать согласие на стерилизацию под угрозой отправки в психоневрологический интернат. «Либо соглашаетесь на стерилизацию, либо поедете в ПНИ. Они еще психиатра подключают, чтобы он давил, припугивал», — рассказала Ольга Егорова о выборе, который перед ними был поставлен, изданию baza. По ее словам, операцию делали в центральной городской больнице Екатеринбурга №20.

URA.RU обратилось за комментарием в горздрав Екатеринбурга. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что пациентка Уктусского пансионата Людмила Гусева рассказала о случаях принудительной стерилизации. По ее словам, в случае отказа руководство грозилось перевести подопечных в другой пансионат с плохими условиями проживания. Однако директор социального учреждения Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 по 2018 год было стерилизовано всего 15 подопечных пансионата, все операции по ее словам, проводились добровольно.