Психотерапевт раскрыл, зачем стерилизовали женщин в Екатеринбурге

Операции делали без разрешения пациентов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Люди, имеющие инвалидность по психическим заболеваниям, могут проявлять высокую сексуальную активность, а это может представлять проблему для окружающих. Об этом URA.RU рассказал психотерапевт Ярослав Климко, комментируя ситуацию с принудительной стерилизацией в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов. При этом он подчеркнул, что процедура должна быть добровольной.

«Во многих случаях умственно отсталые легко и много готовы заниматься сексом. Естественно, это может заканчиваться беременностью», — прокомментировал психотерапевт. По его словам, родственники таких пациентов стараются оградить их от случайных связей либо побудить использовать противозачаточные средства. «О принудительной стерилизации в нашей стране не может быть речи», — отметил он.

Еще один источник в медицинской среде, пожелавший остаться неназванным, заявил, что у администрации пансионата нет никаких мотивов, чтобы стерилизовать женщин. «Если такая женщина родит, ее лишат родительских прав либо выселят из пансионата с ребенком. Проблемы получит только сама женщина, администрацию эта ситуация никак не заденет», — объяснил он.

Как писало URA.RU, директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева, которая занимает этот пост всего год, признала факты стерилизации пациенток в период с 2008 по 2018 год. По ее словам, процедуру проводили медики ЦГКБ №20. Принуждение к женщинам не применялось, однако, оговорилась Верхоланцева, некоторые пациентки могли не понимать сути происходящего. По данным директора пансионата, стерилизации подверглись 15 обитательниц. История получила огласку после того, как о принудительной процедуре публично рассказала Людмила Гусева, которая проживает в пансионате и работает там уборщицей.