Раскрыта цена победы Махонина на выборах в Пермском крае

Расходы Дмитрия Махонина на одного избирателя составили 49 рублей 97 копеек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потратил на свою избирательную кампанию почти 100 млн рублей. Такие данные приводит краевая избирательная комиссия, опубликовавшая сведения о поступлении средств на избирательные счета кандидатов в губернаторы в 2020 году.

«Махонин Дмитрий Николаевич — 99 906 890 рублей, Козлов Евгений Михайлович — 20 190 420 рублей, Репин Александр Анатольевич — 18 449 501 рубль», — сказано в опубликованном документе. Расходы остальных кандидатов, в том числе зарегистрированных, не превысили 7,6 млн рублей на каждого.

При этом по закону максимальная сумма, которую мог потратить кандидат, составляла 99 млн 952 100 рублей. Соответственно, расходы Махонина на свою кампанию оказались на 46 тысяч рублей меньше установленного максимума.

Выборы губернатора Пермского края прошли с 11 по 13 сентября. Победу в первом туре одержал самовыдвиженец Дмитрий Махонин, набрав 75,69% голосов. Конкуренцию Махонину составляли Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».