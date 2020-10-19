В столице ХМАО экстренно сел самолет

Экипаж принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет Москва — Сургут совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Пассажирке стало плохо из-за повышения уровня глюкозы в крови.

«В международном аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Utair», — говорится в сообщении на сайте администрации Ханты-Мансийска. После дозаправки борт вылетел в Сургут.

Пассажирка страдала сахарным диабетом. Она оказалась в состоянии гипергликемии, при которой необходимо оказать срочную медицинскую помощь. В аэропорту медики осмотрели и оказали все необходимое лечение, чтобы женщина смогла продолжить полет.