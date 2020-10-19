В ХМАО резко сокращается количество мест в ковидных госпиталях

В ХМАО свободны только половина палат для лечения больных с коронавирусом. За сутки число ковидных коек уменьшилось почти на 10%, несмотря на то, что дополнительные места развернуты в больницах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Лангепаса, Нягани и Радужного, а в нескольких населенных пунктах возвращены из резерва целые инфекционные госпитали. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах. Состояние 88 пациентов оценивается как тяжелое, 69 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 50%», — добавили в оперштабе.
Больше всего новых зараженных в Сургуте и Ханты-Мансийске. За сутки от коронавируса умерли два человека. Общая картина инфицирования ХМАО выглядит так:
- Сургут — 44;
- Ханты-Мансийск — 36;
- Нижневартовск — 21;
- Когалым — 17;
- Радужный — 13:
- Сургутский район — 11;
- Нягань — 11;
- Югорск — 10;
- Советский район — 9;
- Урай — 8;
- Октябрьский район — 5;
- Покачи — 4;
- Кондинский район — 3;
- Пыть-Ях — 1;
- Нефтеюганский район — 1.
На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 человек зафиксирована пневмония, два человека болеют бессимптомно. Контакт заражения установлен в 155 случаях. По 39 случаям инфицирования контакты уточняются.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 1 ноября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Сама глава округа тоже болеет коронавирусом.
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