19 октября 2020
18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

В ХМАО резко сокращается количество мест в ковидных госпиталях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, врач, эпидемия осталась, медики, коронавирус, инфекционист, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
Количество свободных ковидных коек сокращается быстрее, чем их успевают возвращать из резерва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО свободны только половина палат для лечения больных с коронавирусом. За сутки число ковидных коек уменьшилось почти на 10%, несмотря на то, что дополнительные места развернуты в больницах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Лангепаса, Нягани и Радужного, а в нескольких населенных пунктах возвращены из резерва целые инфекционные госпитали. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах. Состояние 88 пациентов оценивается как тяжелое, 69 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 50%», — добавили в оперштабе.

Больше всего новых зараженных в Сургуте и Ханты-Мансийске. За сутки от коронавируса умерли два человека. Общая картина инфицирования ХМАО выглядит так:

  • Сургут — 44;
  • Ханты-Мансийск — 36;
  • Нижневартовск — 21;
  • Когалым — 17;
  • Радужный — 13:
  • Сургутский район — 11;
  • Нягань — 11;
  • Югорск — 10;
  • Советский район — 9;
  • Урай — 8;
  • Октябрьский район — 5;
  • Покачи — 4;
  • Кондинский район — 3;
  • Пыть-Ях — 1;
  • Нефтеюганский район — 1.

На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 человек зафиксирована пневмония, два человека болеют бессимптомно. Контакт заражения установлен в 155 случаях. По 39 случаям инфицирования контакты уточняются.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 1 ноября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Сама глава округа тоже болеет коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...