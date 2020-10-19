В Челябинской области начала расти смертность от COVID Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 20 октября — 314-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 224-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 18 621, выздоровели 14 130 и скончались 579 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 415 316 (+15 982) случаев заражения. Вылечились 1 075 904 (+5 328) пациентов — 77% от заболевших. Умерли 24 366 (+179) человек — 1,7% от заразившихся.

Коронавирус бьет рекорды смертности

В Челябинской области, по данным на 19 октября, зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. На выходных зафиксировано соответственно 113 и 110 заражений. Смертность накануне вышла на рекордную с начала пандемии цифру в семь человек за сутки и удержалась на этом уровне и в понедельник. «Три пациентки в возрасте 71, 72 и 73 лет скончались от ковидной пневмонии. У южноуральцев в возрасте от 64 до 84 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки только 10 человек.

Челябинцы начали заражаться повторно

В Челябинской области зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. «Иногда повторно заболевание протекает в форме среднетяжелой пневмонии, при том что в первый раз человек болел легко. Иногда наоборот: в марте пациент болел тяжело, а сейчас практически без симптомов», — пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт в ходе брифинга. Медики считают, что повторный COVID протекает тяжелее и с осложнениями. «Врачи говорят, что реже поражаются легкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжелая диарея», — подчеркнул академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев.

В Челябинске готовы ужесточить карантин

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала у подчиненных пересмотреть контракты на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Речь идет о массовых детских и спортивных мероприятиях, запланированных на ближайшие месяцы. При этом пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов уточнил отметил, что речь пока не идет о новогодних утренниках. В данный момент их проведение не отменяют.

В правительстве области новая вспышка коронавируса

Начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков заболел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера. «Тесты на COVID-19 дали условно-положительный результат. Он лечится дома и ждет повторных тестов», р асскаал собеседник. Управление, которым руководит Шиков, отвечает за связи с муниципалитетами. Это не первое заболевание COVID-19 в правительстве региона. Ранее коронавирус был диагностирован у целого ряда руководителей. В их числе вице-губернаторы Анатолий Векшин, Егор Ковальчик и Вадим Евдокимов.

Челябинские больницы отдают под лечение COVID

Городскую клиническую больницу №8 в Челябинске с 19 октября полностью перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусом. Пациенты будут перенаправлены в другие лечебные учреждения. Также под ковидный госпиталь перепрофилировали терапевтический корпус горбольницы №1 Челябинска. До 28 октября здесь развернут 250 коек, к которым приплюсуют 35 коек отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). На минувшей неделе ковидную базу открыли на месте детского урологического отделения в ГКБ № 3 в Челябинске и ГКБ №3 в Магнитогорске. В Златоусте под ковидный госпиталь отдали местный роддом.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Школьникам Челябинской области могут продлить каникулы. «Вопрос о продлении школьных каникул в Челябинской области будет решаться исходя из эпидемической обстановки», — сообщила на брифинге 19 октября первый вице-губернатор Ирина Гехт. Ранее власти приняли решение не отпускать школы на досрочные каникулы.

Договор с «Яндекс.Такси» о перевозке челябинских и магнитогорских пациентов с подозрением на COVID на компьютерную томографию подписали 19 октября. С конца этой недели или в начале следующей, когда будут обучены диспетчеры, водители и переоборудованы машины, они подключатся к доставке людей в больницы. Первоначально информация об этом вызвала бурное обсуждение среди таксистов и призывы к организации забастовки.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Ряд ранее отмененных запретов вернули: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки. При этом на Южном Урале не намерены переводить на дистанционное обучение школы — случаи заболевания в них признаны единичными.