Екатеринбург лишили статусного турнира

Чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Екатеринбурге в конце ноября, отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России. Об этом сообщил президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев. Ранее чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге из-за COVID-19 был перенесен с мая на сентябрь, а позже на ноябрь.
«Чемпионат Европы отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, в России и в частности в Екатеринбурге. Это совместное решение Европейской федерации самбо и оргкомитета чемпионата в Екатеринбурге», — передает ТАСС слова Елисеева. Он уточнил, что большая часть спортсменов из-за пандемии коронавируса не могут вылететь за границу. «Проводить чемпионат в усеченном виде не считаем возможным», — поделился мнением руководитель.
В Свердловской области на 19 октября зарегистрировано 32 912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровело 24 816 свердловчан, умерло — 699 граждан.
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