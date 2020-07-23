Екатеринбург лишился первого статусного турнира после карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок полномочного представителя президента по самбо. Тюмень, прием, самбо
Изначально турнир должен был состояться в мае во Дворце игровых видов спорта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Международная федерация самбо (FIAS) во второй раз изменила дату проведения Чемпионата Европы по самбо, который должен пройти в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.

«Европейская федерация самбо планирует провести турнир с 27 по 29 ноября. Организаторы надеются, что к тому времени ситуация с вирусом в Европе нормализуется», — говорится в сообщении. Изначально турнир должен был состояться в мае во Дворце игровых видов спорта, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы сначала перенесли его на сентябрь, а теперь на конец ноября.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков отметил, что никто не знает, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в будущем, поэтому организаторам соревнований очень сложно что-то планировать. «Мы все понимаем важность состязаний для самбистов, однако здоровье спортсменов и всех участников соревнований все же важнее», — заявил он.

Чемпионат Европы по самбо проходит каждый год. В 2019 году турнир принимал Хихон (Испания).

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Спорт
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...