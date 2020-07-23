Екатеринбург лишился первого статусного турнира после карантина

Международная федерация самбо (FIAS) во второй раз изменила дату проведения Чемпионата Европы по самбо, который должен пройти в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.
«Европейская федерация самбо планирует провести турнир с 27 по 29 ноября. Организаторы надеются, что к тому времени ситуация с вирусом в Европе нормализуется», — говорится в сообщении. Изначально турнир должен был состояться в мае во Дворце игровых видов спорта, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы сначала перенесли его на сентябрь, а теперь на конец ноября.
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков отметил, что никто не знает, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в будущем, поэтому организаторам соревнований очень сложно что-то планировать. «Мы все понимаем важность состязаний для самбистов, однако здоровье спортсменов и всех участников соревнований все же важнее», — заявил он.
Чемпионат Европы по самбо проходит каждый год. В 2019 году турнир принимал Хихон (Испания).