Какая вакцина от коронавируса безопаснее. Ответ медуниверситета имени Сеченова

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Вакцина от центра «Вектор» не содержит в составе нуклеиновых кислот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», безопаснее, чем сыворотка «Спутник V» из института Гамалеи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, специалист медицинского университета имени Сечина Владислав Жемчугов.

«Обе вакцины безопасны, но мне больше нравится от „Вектора“. Она не содержит в составе нуклеиновых кислот вируса, то есть вакцина неживая. Более безопасная», — рассказал URA.RU Жемчугов.

Несмотря на вакцины, коронавирус удастся одолеть, когда большая часть населения перенесет заражение, отметил Жемчугов. По его словам, коллективный иммунитет получится сформировать, несмотря на заявления ученых о том, что антитела к COVID исчезают через полгода после заражения. «Пандемия пойдет на спад, когда с вирусом проконтактирует не менее 60% населения. Коллективный иммунитет сформируется, несмотря на то, что антитела к вирусу со временем пропадают. Ведь организм очень умный — клетки памяти остаются», — заключил Жемчугов.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в РФ 14 октября. Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третья сыворотка от COVID-19, разработанная центром имени Чумакова РАН, может получить регистрацию уже через месяц, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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