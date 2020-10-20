Смертность на душу населения в России может вырасти в три раза и стать самой высокой в Европе. Такой прогноз сделал бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.
«Общедоступные статистические данные о ежедневной смертности необходимо умножить на три. Есть риск, что избыточная смертность на душу населения в России будет самой высокой в Европе», — заявил Ракша в интервью агентству Bloomberg. Он сказал, ежедневные показатели смертности от COVID-19 в России занижают реальные потери от вируса.
По словам Ракша, последние официальные данные показывают, что в период с апреля по август в России умерло почти 46 000 человек, что более чем вдвое превышает публикуемые оперштабом цифры. В пересчете на численность населения Россия приближается по смертности к странам с самой высокой смертностью в Европе — Испании и Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что эпидемиологическая обстановка в стране не подразумевает введения карантина, передают «Дни.ру». Вместе с тем, вирусологи уверены, что вакцина от COVID-19 не будет гарантом того, что инфекция полностью исчезнет, уточняет телеканал 360. Скорее всего, он станет сезонным заболеванием, как и грипп. Массовая вакцинация россиян от коронавируса должна стартовать в ноябре.
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