Губерниев ответил на идею выгнать спортсменов из Госдумы

Дмитрия Губерниева порадовало бы возвращение в спорт ряда депутатов Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение отказаться от работы спортсменов в качестве депутатов Госдумы РФ поможет развитию российского спорта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее источник URA.RU сообщил, что знаменитые актеры, спортсмены и музыканты больше не смогут стать депутатами Госдумы. Соответствующее решение приняли на высоком уровне. Инсайд URA.RU Губерниев репостнул в свой telegram-канал. «Ура, Антон Шипулин сможет стать тренером! А [Сергей] Чепиков и [Владиимр] Драчев станут помогать!» — написал комментатор к репосту.

«Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте. Есть же у нас замечательный пример в биатлоне — Алексей Волков. Он сразу после окончания спортивной карьеры по приглашению более опытных тренеров пошел тренировать женскую сборную по биатлону», — объяснил Губерниев свою позицию в разговоре с URA.RU.

По мнению спортивного комментатора, сборной по биатлону очень бы пригодились Шипулин и Чепиков. «С учетом опыта депутатской деятельности он [Шипулин] бы мог начать тренировать мальчишек и девчонок в Свердловской области, будет готовить наш будущий резерв для национальной сборной команды. Ему ведь еще может помогать и Сергей Чепиков, который тоже депутат Госдумы. Вот они вдвоем смогут ставить перед собой высокие задачи, вернуть нашему биатлоны былые успехи», — считает Губерниев.