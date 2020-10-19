В Челябинской области из-за CОVID останавливают диспансеризацию

Приостановка диспансеризации позволит сократить дефицит врачей и очереди (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области готовят решение о приостановке диспансеризации, чтобы разгрузить врачей для работы с пациентами в условиях пандемии. Об этом сообщила 20 октября на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В ближайшее время мы примем решение о приостановке диспансеризации. Это нужно, чтобы высвободить врачей для других задач, в том числе для телефонной связи с людьми. Как показывает практика, каждый пятый вызов доктора снимается после телефонного разговора и консультации», — пояснила Гехт.

Сейчас нагрузка на медиков возросла в несколько раз, зачастую дозвониться до поликлиники и вызывать врача на дом просто невозможно. Южноуральцы, в том числе сами больные, массово идут в учебные учреждения, чтобы попасть на прием. В некоторых случаях время ожидания в очереди, где невозможно соблюсти социальную дистанцию, достигает 8 часов. Срок ожидания участкового терапевта приближается к двум суткам, скорой — к пяти суткам.

На сегодня коэффицент распространения (Rt) коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,06. «Лишь при единице и ниже мы можем говорить, что распространение остановилось. Пока ситуация напряженная», — резюмировала Гехт. К 20 октября с начала пандемии заразились COVID 18 734 южноуральца, сейчас лечение в стационарах проходят 3 840 человек. Выздоровели за это время 14 269 жителей области, умерли 583 человека.