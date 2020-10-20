США расширили санкции против «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Госдеп США объявил о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Теперь под ограничения могут попасть фирмы, которые работают на суднах, занимающихся укладкой газопровода.

«Государственный секретарь по согласованию с Министром финансов должен представить Конгрессу отчет с указанием судов, которые занимались укладкой труб для строительства газопровода „Северный поток — 2“», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. Кроме того, в ведомстве призвали Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в стране сформируют коалицию, которая помешает завершению строительства «Северного потока — 2». Однако глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ будет самостоятельно определять свою энергетическую политику, несмотря на критику со стороны США. По словам политика, проект «Северный поток — 2» будет завершен, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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