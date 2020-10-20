Малахов снимет шоу о пансионате, где стерилизовали пациенток

Съемки программы «Прямой эфир» состоятся 21 октября в 14:00 по местному времени (12:00 МСК) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге принудительно стерилизовали

Телеведущий Андрей Малахов посвятит эфир свердловскому пансионату, где насильно стерилизовали женщин. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

Парламентария позвали на съемки, однако, как отметил Ионин, он не сможет принять участие из-за загруженности по работе в российском парламенте. «Съемки программы „Прямой эфир“ состоятся 21 октября в 14:00 по местному времени (12:00 МСК). Я не смогу принять участие, к сожалению» — рассказал депутат. Он признался, что история о насильной стерилизации в пансионате — не единственный случай. В учреждении возбуждено также уголовное дело по факту предоставления фиктивных социальных услуг и подделки подписей пациентов, рассказал депутат.

Скандал вокруг Уктусского пансионата разгорелся после публикации серии роликов, в которых пациентки учреждения рассказали о принудительной стерилизации. Директор пансионата Ирина Верхоланцева, возглавляющая его на протяжении последнего года, сообщила о 15 инцидентах. По ее словам, процедуры выполняли не сотрудники заведения, а медики ЦГКБ №20. Сегодня стало известно, что о принудительной стерилизации в Екатеринбурге знали с 2016 года.