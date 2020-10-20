В Госдуме рассказали об увеличении детских пособий в 2021 году

Благодаря материнскому капиталу удалось улучшить демографическую ситуацию в стране, заявила депутат Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Правительство России готовит изменения в бюджет по выплатам детских пособий. Об этом рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

«Семьи с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых не превышает одного прожиточного минимума, с 2021 года смогут получать пособие на ребенка в размере полноценного прожиточного минимума, то есть от 11 500 рублей, в зависимости от региона проживания», — сказала Бессараб во время онлайн-конференции «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?», организованной Медиагруппой «Патриот». По словам парламентария, улучшить демографическую ситуацию в стране помогли принимаемые действия со стороны властей. В частности, благодаря материнскому капиталу многие женщины решились на рождение первого ребенка.

Также Бессараб рассказала, что если у людей низкая зарплата, то пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет будет низким. «Сегодня минимальный его размер все-таки повышен и составляет порядка семи тысяч рублей, в то время, как раньше он составлял примерно три с половиной тысячи рублей», — добавила депутат. Однако, по ее словам, верхняя планка составляет около двадцати семи тысяч рублей. Если у женщины была достойная заработная плата, то у нее есть возможность «достойно содержать ребенка, находясь в отпуске по уходу за ним», уточнила депутат.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили продлить выплаты пособий по безработице от 4,5 до 12,4 тысячи рублей до 2021 года. Срок большинства выплат кончается в октябре. В Совете Федерации заявили, что правительство РФ может продлить выплаты, введенные из-за коронавирусных ограничений, если посчитает финансовое состояние россиян напряженным.