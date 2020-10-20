Для получения выплаты нужно, чтобы семья отвечала нескольким условиям Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Правительство РФ выделило средства на выплату нового пособия на детей в размере 10 тысяч рублей. В этот раз на эти деньги смогут рассчитывать далеко не все семьи. Для получения выплаты нужно, чтобы семья отвечала нескольким условиям.

«Помощь смогут получить только семьи, в которых есть дети в возрасте не старше трёх лет», — пишет Царьград . Кроме того, на пособие смогут претендовать те семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Еще одно условие — в семье должны воспитываться не менее трех детей. Таким образом, средства получат лишь многодетные семьи с маленькими детьми и очень низким доходом. На эти цели глава кабмина выделил 4,31 млрд рублей.

Источник: https://inforeactor.ru/333778-mishustin-rasporyadilsya-vydelit-sredstva-na-novuyu-detskuyu-vyplatu-v-10-tysyach? utm_source=yxnews& utm_medium=desktop

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров считает, что коронавирусные выплаты следует повторить всем семьям с детьми в возрасте до 16 лет. По его словам, меры, которые носили срочный характер, пора применять снова, поскольку снова вводятся все более строгие ограничения.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила, что правительство РФ готовит изменения в бюджет по выплатам детских пособий. По ее словам, семьи с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых не превышает одного прожиточного минимума, с 2021 года смогут получать пособие на ребенка в размере полноценного прожиточного минимума, то есть от 11 500 рублей.